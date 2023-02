(VIDEO) RAKITIĆEV SUIGRAČ HLADAN KAO ŠPRICER! Srbin nakon napada izjavio: ‘Ili je lud, ili je pijan’

Ružne scene dogodile su se na utakmici Europa lige između PSV Eindhovena i Seville, koju je Rakitićeva momčad izgubila s 2:0 u Nizozemskoj, kada je jedan navijač domaćih s leđa napao golmana gostiju Marka Dmitrovića.

Podsjetimo, Dmitrović je gledao situaciju na terenu nakon prekršaja, kada mu se s leđa sjurio navijač PSV-a i pokušao ga udariti u potiljak. Srbin se nekako snašao i savladao napadača, kojeg je prikliještio na travnjaku i držao ga dok ga nisu izbacili zaštitari.

The Sevilla goalkeeper got attacked by a PSV fan tonight during the match 😳pic.twitter.com/dcNtPPATYO





