(VIDEO) PUTINOVA AGRESIJA MU JE UBILA RODITELJE, A MODRIĆ GA RAZVESELIO: Luka iznenadio malenog Ukrajinca, a iza svega stoji drugi Hrvat

Luka Modrić, što više nego napisati nego – ta ljudska gromada. Još jednom je kapetan pokazao kako veliko srce ima, nešto što je njemu pet minuta posla, a za nesretnog dječaka uspomena, tračak radosti u surovoj ratnoj zbilji…

Da nije bilo Putinove agresije taj bi se dječak normalno igrao s roditeljima, ali njih danas više nema, poginuli su tijekom bombardiranja.

Vatreni je video pozivom nazvao šestogodišnjeg dječaka Iliju Kostuševiča iz Mariupolja kojem su roditelji nastradali, a upravo mu je Luka veliki uzor.

Razgovor preko FaceTimea je dogovorio Darijo Srna koji se nakon ruske invazije na Ukrajinu jako angažirao u pomoći ljudima u njegovoj ‘drugoj domovini’ u kojoj je ime stekao igrajući za Šahtar iz Donjecka.

Tako su dva hrvatska kapetana malenom Iliji barem na kratko vratili osmjeh na lice.

A evo, kako je izgledao virtualni susret dječaka i njegovog idola, pogledajte u videu koji je na svojim stranicama objavio Šahtar. Bravo kapetane…

📞 Hello, @lukamodric10! 👋🏻

A special call for the 6-year-old Illia Kostushevych from Mariupol who lost his parents during rocket attacks by Russian invaders on the city.

Darijo Srna and the boy talked to the player of Real Madrid and the captain of the Croatia national team. pic.twitter.com/ioGusBOLLw









— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 2, 2022