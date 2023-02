(VIDEO) PROTIVNIK VATRENIH ODUŠEVIO ZA BLAGAJNOM! Veliki potez starog asa, nije mu smetalo brdo ‘robe’

Prije nego će se posvetiti pripremi za utakmice u kojima će s druge strane biti Hrvatska, stari njemački majstor Stefan Kuntz, bivši reprezentativac, oduševio je u prizoru u kojem je bio u prvom planu u jednom supermarketu u svojoj domovini.

Kuntz je bio za blagajnom i obavljao je posao s ljudima koji su došli u kupnju, a u ovoj blagajničkoj akciji bio je s humanitarnom pozadinom, pomažući Turskoj, teškim potresima pogođenoj zemlji u kojoj radi kao izbornik tamošnje reprezentacije. U toj ulozi, Nijemac će se ove godine susretati s Vatrenima u kvalifikacijama za Euro koje se dogodine održava u njegovoj Njemačkoj.

Snimka koja se raširila u turskim medijima pokazuje nasmiješenog Kuntza kojem nije teško palo niti velika količina ‘robe’ koju ljudi kupuju, a on pritom mora obaviti posao kao blagajnik. Razlog za osmijeh pred velikom količinom stvari koja se kupuje leži u tome što je prihod od prodaje artikala namijenjen za pomoć stradalima u teškim potresima koji su najviše uzdrmali jugoistok Turske.

Kako donosi turska inačica CNN-a, Stefan Kuntz je u ovoj svojoj akciji bio sat vremena, a dodaje se da je bilo aktivno i oko njega s obzirom na to da su za vrijeme akcije bile otvorene sve blagajne.

Kako je sve izgledalo, približava video koji pokazuje Kuntza za blagajnom, u majici s turskim obilježjima.

Osim ove akcije pomoći u jednom supermarketu, Kuntz je pokrenuo i vlastitu inicijativu za prikupljanje sredstava za pomoć stradalima u potresima, kako je donio DW Sports.

Dodaje se i informacija o ruci pomoći koju je dao Freiburg, trenutno četvrtoplasirani u njemačkoj 1. Bundesligi, koji je obećao iznos od 50 tisuća eura za pomoć stradalima u teškim potresima.

Stefan Kuntz launched a personal fundraising campaign and SC Freiburg committed to donating €50,000 to help victims of the tragical earthquakes that hit Syria and Turkey 🙏 pic.twitter.com/j4nNP0PrkB

— DW Sports (@dw_sports) February 11, 2023