(VIDEO) PROTESTI ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA: ‘Zašto smo i dalje zatvoreni, što se događa?’

Startao je US Open, uzbuđenja na Flushingu su krenula, a bilo je i šokantnih rezultata već prvog dana.

Ispao je Tsitsipas, nema više u ždrijebu niti Thiema, a niti Fritza, 10. nositelja, kojeg je izbacio tenisač koji je dobio pozivnicu, ali za kvalifikacije (Brandon Holt).

No tamo se neki i dalje ne mire s činjenicom da na turniru nema Novaka Đokovića. Srbin bi teoretski mogao sudjelovati na turniru da je na američkom tlu, bez obzira je li cijepljen ili nije, no kako je uvjet ulaska u SAD zapravo cjepivo, onda nije niti mogao pristupiti ovogodišnjem izdanju.

“Zašto smo i dalje zatvoreni? Zašto je SAD i dalje zatvoren? Takva odluka nema nikakvog smisla. Gdje je Novak? Zašto osvajač Wimbledona ne može doputovati na La Guardiju ili JFK?”, vikao je na megafon jedan od okupljenih nezadovoljnika.

“Why are we still closed? why is the US still closed? Where is Novak?” protester shouts at the crowds walking into the US Open today.

Protest outside US Open in Queens, NY for Novak Djokovic – “End All Travel Mandates”

Video by Steve Sanchez (FNTV https://t.co/MKhP0Go9IL) pic.twitter.com/wLTXOYlrJu

— Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) August 29, 2022