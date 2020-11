(VIDEO) PROMJENE KOJE SU SPASILE GROSJEANA! Evo kako je evoluirala sigurnost vozača u oktanskom cirkusu

Formula 1 je sigurno jedan od najopasnijih sportova na svijetu, a da je tome tako nažalost pokazuje i crna statistika vozača koji nisu imali sreću kao Grosjean na jučerašnjoj utrci VN Bahreina.

Uz tragično poginule velike prvake Ayrtona Sennu i Gillesa Villeneuvea još je 50 vozača izgubilo život za volanom Formule 1, a još pamtimo i veliku nesreću Nikija Laude koji je čudom preživio svoj udes na Nürburgringu.

Baš su tu nesreću usporedili s velikim sudarom Grosjeana, ali je Lauda pretrpio teže posljedice sudara od sretnog Francuza.

Na početku “oktanskog cirkusa” dosta se malo pažnje posvećivalo sigurnosti vozača pa se tako najveća većina nesretno stradalih bilježi u 50-tim, 60-tim i 70-tim godinama prošlog stoljeća.

No sve do pogibije velikog Ayrtona sigurnost je iz nekog razloga bila u drugom planu čelnicima FIA-e, ali pogibijom Senne dolazi do početka promjena i više se pažnje posvećuje sigurnosti vozača.

Dokaz kako je izuzetno povećana sigurnost u F1 je da je nakon Senne život izgubilo pet vozača, a zadnji nesretni slučaj zabilježen je 2017. kada je poginuo Francuz David Ferrer.

I tada je 2018 u F1 je uveden takozvani “Halo” koji štiti vozačevu glavu prilikom okretanja, a i sami bolidi konstruirani su tako da vozača zaštite prilikom sudara, a u njegovu učinkovitost uvjerili su se i najveći skeptici poput samog Grosjeana.

“Nisam bio za Halo prije nekoliko godina, ali sad mislim da je to najbolja stvar koju su dodali u Formulu 1. Bez zoga sad ne bih ovdje mogao pričati s vama.”, priznao je Grosjean iz bahreinske bolnice.

Na istoj utrci imalo smo priliku vidjeti i okretanje Lanca Strolla koji je dobrih par metara naopačke vozio po stazi, a da nije bilo Haloa vozač bi glavom i kacigom strugao po betonu.

Isto tako taj sustav je spasio Charlesa Leclerca u kolovozu 2018. godine na Velikoj nagradi Belgije. Tada su se na stazi sudarili Hülkenberg i Alonso čiji je bolid poletio zrakom, te udario gornji dio Leclercovog bolida.

Naravno mnogi se pitaju kakav je to sustav koji je uspio prevenirati teške ozljede i pogibije, a odgovor možete vidjeti u ovom videu u kojem se objašnjava konstrukcija moderne F1 i samog Haloa.