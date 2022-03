(VIDEO) PROFESORICA MATEMATIKE IZVELA STRIPTIZ I ŠOKIRALA: Napravila je nešto s čime je definitivno skrenula pažnju

Karijera Ebanie Bridges razvija se u sasvim drugačijem smjeru od onog što je njezina obitelj priželjikivala. U jednom trenutku odlučila se na radikalni zaokret i čini se da nije pogriješila…

Profesorica matematike odlučila se za svijet borilačkih sportova, odabrala je boks i zasad joj ide sjajno. I posebno su zanimljiva njezina “vaganja”, a gdje se pojavljuje s najmanjom količinom odjeće.

“Opet je izvela striptiz”, komentiraju njezini fanovi na društvenim mrežama predstavljanje uoči meča za svjetski naslov.

Maria Cecilia Roman je aktualna prvakinja svijeta i Argentinka je velika favoritkinja.

“Navijat ćemo za tebe”, poručuju i navijači iz Engleske, a gdje se održava priredba.

And the new? Ebanie Bridges dazzles at the weigh in.

Eddie Hearn just about held it together 😂@EbanieBridges |@EddieHearn #MartinezWarrington2 pic.twitter.com/hkQJRMBks7

