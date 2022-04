(VIDEO, PRIJE 38 GODINA) NAVIJAČI ZAKLALI PIJETLA NA CENTRU: A Hajduku nesreće oduzele Kup UEFA

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na današnji dan prije 38 godina Hajduk je u prvoj utakmici polufinala Kupa Uefa, prije 38 godina, 11. travnja 1984. godine ugostio Tottenham Hotspur. Koliko je i svijetla ova priča toliko je i po Hajdukove navijače ispala nesretna

Počnimo, Hajduk je 1984. godine sjajnim partijama stigao do polufinala Kupa Uefe. Tu je izvrsnu Hajdukovu momčad zaustavio upravo Tottenham, i to zbog pogotka u gostima. U Splitu je bilo 2-1 za Hajduk (Gudelj, Pešić. Falco), a u Londonu 1-0 za domaće (Hazard). Tottenham je potom u finalu bio bolji od belgijskog Anderlechta i to mu je dosad posljednji europski trofej.

Za »pijetlove« je tada igrao i proslavljeni Argentinac Osvaldo Ardiles, koji je ujesen 1999. trenirao maksimirski klub, odvevši ga u Ligu prvaka.

U toj prvoj splitskoj utakmici zbio se incident kad je jedan navijač nasred terena zaklao pijetla, simbol Tottenhama,a splitski klub je kažnjen s dvije utakmice nastupa izvan Splita 300 kilometara.

U uzvratu u Londonu Hajduk je bio puno bolji, Prekazi je s 35 metara pgopdio stativu,a Pešić je predriblao cijelu obranu Tottenhama i umjesto da sam ušeta u gol šposlao polako loptu prema golu, natrčao je kapetan Steve Perryman i spasio Tottenham od eliminacije. Eh, to je bila utakmica, prisjećamo se…

Tottenham je ujedno prvi suparnik »bijelih« u povijesti europskih kupova. Prvi Hajdukov izlazak u Europu datira iz 1967. godine, kad ga je u 1. kolu Kupa pobjednika kupova svladao Tottenham usred Splita s 2-0. U Londonu je bilo 4-3 za Engleze, a pogodak za 3-0 na toj utakmici postigao je kasnije slavni trener i engleski izbornik Terry Venables.

Posljednji je njihov okršaj bio 1991. godine, također u 1. kolu Kupa kupova. Nakon Hajdukove pobjede s 1-0 dalekometnim »projektilom« Marija Novakovića u Linzu, gdje su Splićani glumili domaćine, Tottenham je u uzvratu slavio s 2-0.