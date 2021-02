(VIDEO) PRIJE 21 GODINU VRAĆENO IME DINAMO: Evo kako je to izgledalo na današnji dan

Autor: M.L.Š

Na Valentinovo 2000. godine vraćeno je ime Dinamo!

Bio je to ponedjeljak, 14.2.2000. prije 21 godinu kada se sav navijački trud i borba oko povratka imena konačno isplatio.

Ognjen Naglić, član izvršnog odbora tadašnje Croatije, u razgovoru za Večernji list prošle godine izjavio je:

“Predsjednik Tuđman nije bio naivan da nije vidio što se događalo oko kluba, kakav je to navijački pokret bio protiv tadašnjeg imena. Na utakmici s Manchester Unitedom u Maksimiru sjedili smo u svečanoj loži, nas dvojica sami. Dakle, igramo Ligu prvaka, protiv europskog prvaka, prihvaćeni smo u Europi, svugdje nas respektiraju, ali imamo interni problem; nemamo potporu navijača. Smatrao sam da u takvim okolnostima klub ne može funkcionirati. On mi je na sve to tada rekao: ‘Dajte onda taj referendum’ – evocirao je tadašnji čelnik plavih začetak jednoga od najvažnijih događaja u novijoj povijesti maksimirskoga kluba i nastavio:

Naravno da mi mnogi, pogotovo oni iz njegova bliskog kruga, neće povjerovati, zašto bi to rekao baš meni. Mnogi su, naime, mislili da imaju njegovo veliko povjerenje, da mu mogu čitati misli, političke stavove, ali on nije bio glup da nije shvaćao što se događa i kamo stvari idu. Šteta što je umro, a da taj referendum nije proveden, da to bude pokušaj pomirenja između navijača i predsjednika Tuđmana. Možda u trenucima kada je znao da mu se približava kraj nije želio da na drugi svijet ode u sukobu s nekim.”









Video delirija pogledajte OVDJE.