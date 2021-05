(VIDEO): PREVARA KOJA GA JE DOTUKLA! ‘Priđem bliže i vidim kako mi Brad Bitt je*e ženu! Učinio sam samo jedno!’

Autor: F.F

Mike Tyson poznat je kao jedan od najboljih boksača u povijesti tog sporta, ali i po svojem ponašanju van ringa. I ptice na grani znaju kako je živio Mike Tyson, nekadašnji broj jedan svjetskog boksa.

Prije gotovo deset godina Tyson je ispričao urnebesnu priču o svojoj bivšoj ženi, a ona je ponovno postala aktualna. Na društvenim mrežama ponovno vlada snimka Tysona koji prepričava smiješnu anegdotu.

Smiješna je bila gledateljima i Tysonu koji ju prepričava, ali teško da je tada Pittu bilo do smijanja.

‘Izgledao je kao da se napušio’

Tyson je u emisiji Sway in the Morning prepričao kako je uhvatio svoju bivšu ženu Robin Givens s Bradom Pittom. Bilo je to u vrijeme njihova razvoda, no unatoč tome Tyson tvrdi kako je često išao kod Robin:

“Išao sam se naći s odvjetnikom, ali prije toga sam svratio kod Robin. Tada sam bio jako materijalan, pa sam smatrao da se mogu vratiti kod nje zbog svega što sam joj priuštio, iako nismo bili skupa. Jedan dan sam zvonio i nitko ne otvara. Krenem prema svom autu i shvatim da je njen sparkiran iza kuće, što znači da je doma. Znam da je njezin jer sam joj ga ja kupio. Prilazim bliže i vidim nekakvu bijelu siluetu. Prišao sam bliže i shvatio da to nije neka njena prijateljica, nego muškarac. Shvatio sam da mi bivša žena nekog obrađuje. I dođem još bliže i shvatim da je to Brad j*beni Pitt. Trebali ste vidjeti njegovo lice kada me je ugledao. Izgledao je kao da se napušio! Užasno se prestrašio, ali bome sam se i ja. Krenuo je mahati rukama kao da se pokušava opravdati, a ja sam mislio da mi prodaje brazilski karate. Odmaknuo sam i gledao što to izvodi”, prepričava Tyson.

Cijeli intervju pogledajte ispod teksta.