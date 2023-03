(VIDEO) PREMINUO VELIKI IGRAČ, NE ZABORAVLJA SE ŠTO JE NAPRAVIO: Svi su ga otpisali, a onda je izveo čudesni preokret

Tužne vijesti pogodile su svjetsku košarkašku scenu. Preminuo je Willis Reed, jedna od legendi najjače svjetske košarkaške lige, a posebno za sve ljude kojima su u srcu New York Knicksi. U dresu njujorškog kluba ostavio je trag od početka do kraja svoje karijere na NBA parketima, od 1964. do ’74. godine.

U tom razdoblju, Reed je dva puta bio prvak, 1970. i ’73. godine, a oba puta bio je proglašen i najkorisnijim igračem finala NBA lige. Na putu do naslova iz 1970. bio je i najkorisniji igrač sezone, s osobnim i klupskim dosezima kakvi su Knicksima već dugo teško dostižni.

Willis Reed napustio nas je u 81. godini, a na svojem igračkom putu, bio je poseban zbog svojih uspjeha, ali i zbog jednog trenutka koji se u povijesti NBA lige ne zaboravlja. Dogodio se tijekom finala iz ’70., s pobjedom Knicksa nad Los Angeles Lakersima nakon sedam utakmica, uz junački napor velike zvijezde u odlučujućoj sedmoj.

Reed se tijekom finala mučio s teškom ozljedom, s puknućem bedrenog mišića zbog kojeg je morao propustiti šestu utakmicu finala, a nakon što su ga svi već otpisali, prevladao je bol i igrao je u odlučujućem dvoboju za naslov, pomažući Knicksima da dođu do naslova.

Nakon tog dvoboja, poznati dugogodišnji američki televizijski komentator Howard Cosell počastio je zvijezdu njujorškog kluba posebnim riječima. “Predstavljaš sve najbolje što ljudski duh može dati”, poručio je Cosell ozljedom pogođenom Reedu.

Before Game 7 of the 1970 NBA Finals, it was unknown if Willis Reed would play due to a right thigh injury. He then came out of the tunnel to help lead the Knicks to their 1st ever NBA Championship! #TeamDays | @nyknicks pic.twitter.com/G0dIplhtli

Nakon završetka igranja, Reed se okrenuo trenerskoj karijeri u kojoj je tijekom sezone 1977./78. vodio i svoje Knickse, a kasnije na trenerskom putu, bio je i na klupi u njujorškom susjedstvu, u tadašnjim New Jersey Netsima u sezoni 1988./89.

Kako je objavio američki novinar i kolumnist Peter Vecsey, slavni košarkaš preminuo je nakon što se dugo borio s teškom bolešću. Pratili su ga problemi sa srcem, a pretpostavlja se da je zbog njih stigla tužna vijest.

U New Yorku su svoju legendu htjeli pozdraviti dok se nedavno obilježavalo 50 godina od posljednjeg naslova koji su Knicksi osvojili, ali Reed na tu proslavu s prisjećanjem na titulu iz 1973. nije mogao doći zbog lošeg zdravlja.

Klupske proslave njegove veličine nije nedostajalo prije toga, uključujući i umirovljenje njegovog dresa s brojem 19, koji je pod svod legendarne njujorške dvorane Madison Square Garden podignut 1976. godine.

“It’s been my pleasure. The New York Knicks have meant a lot to me in my life”

— Willis Reed at his jersey retirement ceremony in 1976. RIP

pic.twitter.com/AjFNp42J9e

— New York Basketball (@NBA_NewYork) March 21, 2023