(VIDEO) PREKRASNA GESTA PODRŠKE MLADOM HRVATU: Suigrači ga se sjetili u najtežim trenutcima karijere

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Najteže dane karijere prolazi hrvatski stoper Mario Vušković. I dok njegov brat živi san i sa 16 godina je već debitirao za Hajduk, stariji Mario bori se protiv suda da dokaže nevinost u doping aferi.

Njegov klub kao i suigrači su stali iza njega te su to potvrdili danas. Krilni igrač HSV-a Jean-Luc Dompe, zabio je krasan gol iz slobodnog udarca u utakmici druge njemačke lige koju je HSV igrao protiv Nürnberga i slavio u njoj 3:0.

Nakon pogotka Dompe je prvo otrčao do tribine te se naklonio navijačima, a zatim je pretrčao pola terena i od svoje klupe uzeo dres s brojem 44 i prezimenom Vušković. Digao je dres visoko u zrak i pružio podršku svom suigraču.





Odličan HSV

Bivši stoper Hajduka ne nastupa od 15. studenog prošle godine i pada na dopinškoj kontroli. Rezultati njegovog B uzorka sredinom siječnja potvrdili su rezultate A uzorka na eritropoetin, koji se smatra dopingom za poboljšavanje performansi i jedno je od najzloglasnijih i najdulje poznatih zabranjenih sredstava u sportu.

On tvrdi da je nevin, prošao je i detektor laži, no to sud Njemačkog nogometnog saveza ne priznaje kao dokaz. Suđenje se nastavlja 10. ožujka, a ako ga proglase krivim čeka ga kazna i do 4 godine.

Nekadašnji prvak Europe na drugom mjestu ima 5 bodova više od Heidenheima koji ima utakmicu manje. Na vrhu je Darmstadt. U Bundesligu idu dva najbolja kluba, a treći ide u kvalifikacije za ulazak.

