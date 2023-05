(VIDEO) PREKINULA MEČ I PRIJETILA HRVATICI! Novi ispad žestoke igračice, a Marija nije dala na sebe

Puno je igrača i igračica sa zapaljivim karakterom koji znaju puknuti tijekom teniske sezone koja sve troši, a u jednoj takvoj situaciji, u fokusu bijesa s terena našla se poznata hrvatska sutkinja Marija Čičak, koja već godinama gradi svoj ugled i probila se u svjetski vrh.

Hrvatica je pritom navikla na puno stvari, s novom epizodom koju je doživjela na rimskoj zemlji dok je živce izgubila Latvijka Jelena Ostapenko, nekadašnja pobjednica Roland Garrosa, sada 20. tenisačica svijeta. Bila je uvijek oštrog karaktera, na takav glas došla je dok je bila mlađa, a sada s 25 godina, latvijska igračica pokazala je sve još jedanput, ovog puta nezadovoljna jednom odlukom hrvatske sutkinje.

Dogodilo se dok je u osmini finala u Rimu igrala protiv Ruskinje Darije Kasatkine, kada je zaustavila meč i krenula u prepirku s hrvatskom sutkinjom zbog toga što je Čičak jednu loptu ruske igračice procijenila kao dobru. Ostapenko je vidjela stvari drugačije, stigla je njezina burna reakcija u kojoj je Marija Čičak ipak ostala mirna.

Ostapenko je u tom meču slavila, završilo je sa 6:4, 4:6, 6:0 u njezinu korist, a prije tog njezinog veselja, dogodio se bijes za vrijeme drugog seta koji je pripao ruskoj igračici.

“Nećeš mi više nikad suditi”, zaprijetila je Latvijka hrvatskoj sutkinji, htjela je vidjeti i supervizora, no nakon svega nije joj preostalo ništa drugo nego da igra dalje.

Kako je sporni poen izgledao, pogledajte – ovdje.

Bio je to novi ispad žestoke igračice koja zbog svojeg ponašanja nije omiljena među mnogim kolegicama s Toura, a teško da je vole i ljudi koji joj sude.

U slučaju Marije Čičak, za hrvatsku sutkinju to nije bila prva situacija u kojoj se Ostapenko buni protiv nje.

Bilo je toga i ranije, poput slučaja u kojem se Čičak nasmijala nakon što je Latvijka tražila da se pregleda jedan njezin udarac za koji je Ostapenko vjerovala da je dobar, a loptica je otišla daleko vani.

Ostapenko wanted to see the review on this. Cicak laughed. It was WAY out. pic.twitter.com/ShLruZndMM

— Hello (@backhandology) August 19, 2021