VIDEO: PREDSTVLJENA HIMNA EURA 2020: Sjajna suradnja legendarnih Iraca i nizozemskog DJ-a

Autor: G.I.Š.

UEFA je danas objavila službenu himnu za UEFA EURO 2020. pod nazivom “We Are The People“, a u pjesmi legendarnog nizozemskog DJ-a i producenta Martina Garrixa gostuju legendarni Irci iz U2-a Bono i The Edge.

“Nogomet i glazba imaju moć okupljati ljude. Oni su vektori strasti i osjećaja, a kombinirajući ih produbit će daljnje navijačko slavlje turnira, kao i dosezanje nove publike. Uz zvjezdanu postavu koju smo okupili kako bismo stvorili službenu glazbu turnira, sigurni smo da radimo upravo ovo,” naglasio je UEFA-in direktor marketinga Guy-Laurent Epstein.

“Stvaranje glazbe za jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu, zajedno s Bonom i The Edgeom, bilo je nevjerojatno iskustvo”, rekao je Garrix, koji je surađivao s primjerice Dua Lipa, za UEFA-in portal pa nadodao:

“Jako sam ponosan na ono što smo radili i uzbuđen što smo to napokon podijelili sa svijetom”.

Slavi se zajedništvo









Pjesma slavi glavnu temu Eura 2020. zajedništvo, pogotovo u svjetlu svih izazova s kojima se svijet u posljednje vrijeme suočio, a s naglaskom na posebnost ovog turnira koji se po prvi puta igra diljem cijele Europe.

Europsko prvenstvo će se održati na stadionima u 11. različitih zemalja Europe od 11. lipnja do 11. srpnja, a igrat će se u 11 gradova. Amsterdam, Baku, Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Glasgow, London, München, Rim, Sankt Peterburg, Sevilla, a EP počinje na stadionu Olimpico u Rimu 11. lipnja susretom Italija i Turska. Finale će se igrati na Wembley 11. srpnja 2021.

“Vatreni” otvaraju turnir 13. lipnja na Wembleyju protiv Engleske. Pet dana kasnije svjetske doprvake u Glasgowu očekuje ogled protiv Češke, a nastup u skupini D Dalićevi odabranici će zaključiti protiv Škotske, ponovo na stadionu Hampden Park 22. lipnja.