(VIDEO) PREBIO IM DVA IGRAČA, A KAŽNJENI ONI: Zbog komentara će sigurno zažaliti

NHL momčad New York Rangers kažnjena je s nevjerojatnih 250.000 američkih dolara zbog komentara o kazni koju je liga izrekla hokejašu suparničke momčadi, Washington Capitolsu, Tomu Wilsonu.

Wilson je bio najratoborniji u žestokoj tučnjavi koja je izbila tijekom susreta dvaju klubova, ozlijedio je dvojicu ruskih hokejaša Pavela Buhneviča i Artemija Panarina i obojici nanio ozljede da će morati propustiti ostatak sezona.

Ovaj snimak možda najbolje pokazuje Wilsonovo ludilo i njegovo manično premlaćivanje ruskog hokejaša. Prvo ga je uhvatio za kosu, a zatim snažno udario po ledu, a kasnije se nacerio s klupe jer je isključen.

Smatrali kako je kazna blaga

Wilson je penaliziran na utakmici i dobio je desetominutno “hlađenje”, a dodatno je kažnjen s 5.000 dolara iz lige.

Dan kasnije, Rangersi su objavili izjavu u kojoj su izrazili bijes zbog blage kazne za Wilsona i za to optužili čovjeka zaduženog za sigurnost igrača Georgea Parosa. U najavi njujorške franšize kaže se da Paros “nije opravdao funkciju koju obavlja” i da “nije sposoban nastaviti svoju trenutnu ulogu”, ukazujući na niz Wilsonovih prethodnih odluka i opisujući svoju najnoviju odluku kao “zastrašujući čin nasilja”.

Liga je odgovorila Njujorčanima i ne samo to, izrekla im je veliku novčanu kaznu zbog “komentiranja odluke”. Najavu je potpisao povjerenik lige Gary Bettman.

“Javni komentari Rangersa, koji su bili osobne prirode i ponižavaju vođu Lige, neće se tolerirati. Iako ne očekujemo da se naši klubovi slože sa svakom odlukom “Povjerenstva za sigurnost igrača”, mjera u kojoj su Rangersi izrazili svoje neslaganje bila je neprihvatljiva”, rekao je Bettman.

