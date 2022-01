(VIDEO) POZNATI VODITELJI VRIJEĐALI ĐOKOVIĆA Mislili su da se kamera isključila: ‘Lažljivi, podmuki se**nja!’

Novak Đoković ne prestaje biti jedna od glavnih svjetskih top tema. Društvene mreže preplavljene su raznim informacijama, a sad se dijeli i jedan razgovor između poznatih TV voditelja…

Prvi tenisač svijeta pobijedio je na sudu državu Australiju i omogućen mu je ulazak u tu zemlju gdje će sudjelovati idućeg tjedna na Australian Openu.

U pauzi snimanja australskih vijesti, voditelji su razgovarali na temu Novaka Đokovića. I to ne baš na primjeren način.

“Kada pogledamo sve, Novak Đoković je lažljivi, podmukli, se**nja. Kako god da pogledaš nemoguće je da je samo on u pravu.”, rekla je gospođa TV voditeljica i dodala:

“Ne hodaš okolo kad si pozitivan, to je lagao, sigurno je bio lažan test. I posle toga je otišao u Španjolsku, a iz svega će uspjeti da se izvuče”.

Razgovor možete i sami poslušati ispod teksta…

