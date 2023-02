(VIDEO) POZNATI TRENER NE VJERUJE ŠTO JE NAPRAVIO VAR SUDAC! Odlučuje se o prvom mjestu, pogledajte spornu situaciju

Arsenal je jučer u 23. kolu engleskog Premiershipa pretrpio neugodan udarac u borbi za vrh, i dalje na prvom mjestu, ali sada s otvorenim vratima za moguće približavanje drugoplasiranog Manchester Cityja.

Momčad koju vodi Španjolac Mikel Arteta je na svojem Emiratesu došla samo do boda protiv Brentforda, bilo je 1:1, a puno rasprave izazvao je gostujući gol za izjednačenje. Ivan Toney zabio je u 74. minuti, nakon čega se rezultat više nije mijenjao.

Gol je bio priznat nakon što je trajala provjera u VAR prostoriji, no čini se da je njegovo priznavanje bila pogreška. Razlog za to leži u poziciji u kojoj se nalazio asistent Christian Norgaard, kako je pokazala snimka, u očiglednom zaleđu, međutim, u toj situaciji Norgaardovo zaleđe nije bilo pregledano povlačenjem crta, što je bio propust VAR suca Leeja Masona.

Situaciju o kojoj se priča pogledajte – ovdje.

Ono što se događalo je za Daily Mail približio Chris Foy, engleski stručnjak za suđenje. Po njegovim riječima, pregledavalo se je li u akciji u kojoj je došlo do Brentfordovog gola napravljen prekršaj njihovog igrača, a došao je zaključak da prekršaja nije bilo.

Međutim, nije se pregledavala Norgaardova pozicija na terenu, a da jest, bilo bi utvrđeno da je to zaleđe pa gol ne bi bio priznat, kako je kazao stručnjak za suđenje.

