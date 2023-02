(VIDEO) POZNATI NOGOMETAŠ U SUZAMA ZAVAPIO NAKON POTRESA! ‘Ma ljudi, pošaljite pomoć, ovdje se umire!’

Razoran potres magnitude 7.8 pogodio je rano jutros južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje kao i u nekoliko zemalja u regiji. Veliki broj mrtvih je stradao u susjednoj Siriji.

Službeni broj poginulih, prema najnovijim informacijama, diljem Turske i Sirije sada iznosi više od 670, a tisuće su ozlijeđene. Traje velika akcija spašavanja.

Baš iz Turske se putem Instagram livea oglasio legendarni turski golman Volkan Demirel. Snimio je kratak video u kojem moli za pomoć i opisuje dramatičan razvoj događaja u Turskoj.

Legendarni čuvar mreže Fenerbahčea i Turske danas radi kao trener Hatayspora. Snimio je kratki video u kojem je opisao što se događa u njegovoj državi.

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.

Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v

