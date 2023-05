(VIDEO) POZNATI BORAC UBIO SEDMOGODIŠNJEG UČENIKA! Grubost na treningu presudila je mališanu

Stravične vijesti dolaze nam iz Azerbajdžana, gdje je jedan od omiljenih sportaša u toj državi, samboista Mehman Khalilov, ubio svojeg sedmogodišnjeg učenika na treningu.

Khalilov je Svjetski prvak u sambou, prije 15-ak dana osvojio je brončanu medalju na kontinentalnom prvenstvu u Haifi, a ima i broncu s Europskog prvenstva i Europskih igara.

Uz nastupe Khalilov ima i školu samboa, a tijekom treninga nije nimalo blag prema malim učenicima, već ih baca, vuče za kosu, šutira i na razne načine fizički zlostavlja.

Ubio dijete

Tako je na jednom treningu 30. travnja udarao sedmogodišnjeg Farida Bakarova, koji je od udaraca izgubio je svijest pa je prebačen u bolnicu gdje su mu ustanovili prijelom vrata, od kojeg je dijete preminulo.

