(VIDEO) POZNATA MENADŽERICA POTUKLA SE S MUŽEM NA CESTI: Sve je mobitelom snimio njezin prijatelj

Rumunjski mediji ne pišu toliko o svojoj reprezentaciji koliko o jednom skandalu koji se širi društvenim mrežama.

Naime, 49-godišnja Anamaria Prodan, poznata nogometna menadžerica, našla se u središtu skandala nakon što se fizički sukobila s bivšim mužem i trenerom Laurentium Reghecampfom.

Bivši supružnici potukli su se nasred ceste, a sve je to zabilježio njezin prijatelj vozač.

Dakle, na snimci se vidi kako menadžerica pokazuje nešto svojem bivšem mužu, koji je danas na klupi Neftčija iz Bakua, a nakon nekog vremena on ju, očito izneriviran onime što je vidio, počeo udarati na sred ulice.

Točan razlog fizičkog sukoba nije poznat, kao ni što je točno menadžerica pokazala bivšem mužu.

Romanian football in 1 min 25 secs.

Playmate/football agent Anamaria Prodan fighting her husband Reghecampf in the street, then asking her driver: ‘You filmed this, right?’

AMP and Reghe are divorcing and have been fighting in the media for more than a year.

📽 CanCan pic.twitter.com/aptgAhEAhA

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 25, 2022