(VIDEO) Poznata hrvatska novinarka osvanula u spotu rumunjske televizije: Pogledajte o čemu se radi

Autor: Dnevno

Sportska reporterka Hrvatske televizije, Mirta Šurjak, pojavila se jutros na najutjecajnijem rumunjskom news portalu Adevarul.

Rumunji prenose kako je Mirta izazvala pozornost nastupom u spotu “Mi manca il calcio” za pjesmu koju izvodi glazbenik iz Milana, Ermanno Fabbri.

Nogomet naravno fali i Rumunjima, pa ih je zaintrigirala talijanska štos-pjesma “Mi manca il calcio” (Fali mi nogomet).

Spot je dijelom snimila na stadionu Omladinca u Vranjicu, a u njemu nosi dresove različitih talijanskih klubova, ali i onaj svoj najdražeg kluba, Hajduka.

Za sve je dobila dosta pozitivnih komentara, jer je riječ o humanitarnom projektu no zgrozili su i negativni komentari posebno od nekih od kojih to nije očekivala

“Upravo zbog toga me i pogodilo kad sam pročitala naslov u nekim lokalnim medijima koji ovakvo nešto u ovakvoj situaciji u svijetu naslove kao Mirtino valjanje po travi, što je ispod svake razine. Nazvati poziranje za spot s ovakvom porukom ovim riječima je po meni primitivizam i seksualna diskriminacija žene, što u mom slučaju, nažalost nije prvi put. Talijanske sportske novinarke poput Dilette Leotte, Ilarie d’Amico i nekad Simone Venture, atraktivne žene koje ni na stadionima ni u sportskim emisijama ne skrivaju ženske atribute nikome ne pada napamet na takav način diskreditirati. Dapače, one su zvijezde koje rade u interesu nogometa. Nažalost, to u mome slučaju nije prvi put pa zaista izgleda da je najteže biti prorok u vlastitom selu. No to me neće obeshrabriti i uvijek ću se odazvati na ovakve izazove kad je u pitanju sport i humanitarna dimenzija’, ističe atraktivna novinarka.