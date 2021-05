VIDEO: POTUKLI SE PRIJE UTAKMICE PA NASTAVILI NA TERENU: Copa Libertadores uvijek uzburka strasti

Južnoamerička Copa Libertadores uvijek je bila prepuna emocija, a ovaj puta strasti su se razbuktale na utakmicu dva Nacionala, jednog Urugvajskog a drugog Kolumbijskog.

Igrači dviju momčadi sukobili su se odmah po dolasku na stadion. Bilo je naguravanja i grubih riječi, a veći fizički sukob spriječio je osiguranje.

Zbog toga je peruanski sudac Diego Haro imao pune ruke posla na terenu, jer su se igrači obje momčadi trudili da ih protivnici dobro zapamte.

Iskre frcale na utakmici

U ovom susretu viđeni su brojni sukobi, oštri startovi, a Haro je na kraju igračima podijelio 10 žutih kartona i dva crvena.

Rezultat ove utakmice bio je 0:0, što je rezultat koji puno manje odgovara gostima iz Urugvaja, koji su na začelju skupine F sa samo dva boda.

Atletico Nacional će se u posljednja dva kola boriti za mjesto u nokaut fazi s Argentinos Juniorsima i Universidadom Catolicom.

🇨🇴🎥🇺🇾 It finished scoreless between @nacionaloficial and @Nacional tonight, but there was plenty of action! @FTBSantander brings you all of the highlights! pic.twitter.com/lhVT888MYf









— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 13, 2021