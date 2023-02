(VIDEO) POTRES U KLUBU NAŠEG VATRENOG! ‘Prestani! Prestani! Prestani kur**n sine…’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Inter je prije početka ovogodišnje Serie A očekivao borbu za naslov, ali nakon novog posrtaja kluba Marcela Brozovića na gostovanju kod Sampdorije, odigrali su bez golova, naslov skoro sigurno odlazi u Napulj.

Sampdorija ove godine ima velikih problema, navijači napadaju predsjednika kluba zbog loših rezultata, ali ipak su nekako uspjeli izvući nulu protiv Intera.

Tijekom utakmice zaiskrilo je između igrača Intera, kada je krajem prvog poluvremena napadač nero-azzura Romel Lukaku promašio izglednu priliku, što je naljutilo njegovog suigrača Nicolu Barellu.





Prestani ku**in sine

“Nemoj to raditi, dosta više toga s rukama! Nemoj to raditi, nije dobro, vrijeđa me… Prestani! Prestani! Prestani kur**n sine…”, vikao je Lukaku prema Barelli.

La bronca de Lukaku contra Barella en el #Inter en el 0-0 de #SampdoriaInter: “Basta, no hagas esto más… vaffanc…” Se quedan a 15pts del Napoli en #SerieA. pic.twitter.com/PeohyfCgxf — Mario Gago Huerta (@gago_mario) February 14, 2023







Trener Intera Simone Inzaghi pokušao je nakon incidenta smiriti situaciju pa je poslije utakmice izjavio:

“Ne volim to vidjeti, ali sjedili su jedan do drugog na poluvremenu i veliki su prijatelji. Očito da to nije lijepo vidjeti”, rekao je Inzaghi, ali već svi pišu kako je situacija u svlačionici Intera eksplozivna.