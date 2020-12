(VIDEO) POTPUNO SE SLOMILA! Njezine suze nisu baš sjele svima, jedan komentar odjeknuo!

Poznata glumica u filmovima za odrasle Mia Khalifa bila je odani navijač Washington Wizardsa do zadnjeg tradea koji ju je ostavio u suzama.

Na žalost suze Khalife nisu baš najbolje sjele njenim pratiteljima pa je dobila dosta loše recenzije svojeg performansa.

Tako je jedan od njih napisao: “Koja loša glumica, valjda je zato i ušla u pornografiju.”

Ova, sada glumica, veliki je navijač Johna Walla koji je Wizardse zamijenio Houston Rocketsima, a to je jadnu Miu toliko pogodilo da razmišlja o tome da počne navijati za Rocketse.

It is with great sadness that I announce I am now a Rockets fan? 🥴 pic.twitter.com/BWKxEGMVbH

— Mia K. (@miakhalifa) December 3, 2020