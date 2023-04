(VIDEO) POTPUNI KAOS U ENGLESKOJ! Muškarac šokirao sve na Svjetskom prvenstvu

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Nepoznati muškarac prekinuo je osminu finala Svjetskog prvenstva u snookeru, koje se održava u Engleskoj u Sheffieldu, a ostaje za pitati se kako je uspio doći do stolova za snooker i pri tome sa sobom unijeti vrećicu punu praha.

Ovaj pomalo suludi čin je akcija ekološke aktivističke grupe iz Ujedinjenog kraljevstva “Just Stop Oil”, koja se bori protiv proizvodnje nafte.

Za sada nepoznati muškarac odlučio je tijekom susreta osmine finala između, Roberta Milkinsa, 14. igrača po svjetskom renkingu i Joea Perryja, 13. na svijetu, prekinuti meč skokom na stol za snooker.





Izvukao vrećicu

No to mu nije bilo dovoljno, već je izvukao vrećicu u kojoj je bilo narančasti prah, kojim je aktivist zasuo stol i sve oko sebe, a na kraju muškarca su brzo odveli, no uspio je u svojem naumu.

I’m lost for words pic.twitter.com/Gqf5bKXlUu — Out Of Context Snooker (@OOCSnooker) April 17, 2023

Nezadovoljni navijači nisu imali nimalo simpatija za njegov čin, već su se mogli čuti bijesni povici: ‘Maknite ga!’









Ovo nije prvi put da su aktivisti organizacije “Just Stop Oil” prekinuli neki sportski događaj, prošle godine neki njihovi članovi ušli su na stazu na Silverstoneu tijekom Velike nagrade Velike Britanije, a na kraju svi su bili uhućeni.