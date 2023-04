(VIDEO) ‘POSLJEDNJI ZAVOJ PRIJE ODLASKA U RAJ’! Pogledajte zadnje sekunde nesretnog sportaša, a jedna stvar mu nikako nije išla na ruku…

Nakon tragične smrti Craiga Breena, koja je šokirala cijeli svijet automobilizma, a naročito njegove kolege iz WRC-a, pojavljuju se snimke njegove posljednje vožnje.

Da podsjetimo, Breen je poginuo spletom nesretnih okolnosti, njegov je automobil bio gotovo čitav, a njegov je suvozač prošao neozlijeđen.

Naime, na treningu kod Starog Golubovca u Hrvatskom zagorju irski je vozač udario lijevom stranom automobila u ogradu uz cestu.

Nekoliko snimki dijeli se društvenim mrežama, neki su napisali čak da je to bio njegov “posljednji zavoj prije odlaska u raj”.

Na društvenim mrežama se raznim snimkama Breenovih vožnji mnogi opraštaju od jednog od boljih vozača relija u WRC-u. Jedna od tih vožnji bila je i ona uoči same nesreće.

“Radeći ono što naviše voli… Posljednji ispit Craiga Breena u Hrvatskoj prije nego što je preminuo”, napisao je Sean Cardovillis na Twitteru.

Sebastien Ogier, osmerostruki svjetski prvak i trenutno vodeći u ovosezonskom poretku, na Twitteru je napisao:

“Ostao sam bez riječi… Svi su voljeli Craiga zbog njegovog sjajnog irskog karaktera i entuzijazma za naš sport. Moje su misli s njegovom obitelji i prijateljima u ovom vrlo tužnom trenutku. RIP Craig, nedostajat ćeš nam.”

Doing what he loved most..

Craig Breen’s final test in Croatia today before he passed away.#WRC #seanknows pic.twitter.com/bA5rfWznmP

— Sean Cardovillis (@seancardo) April 13, 2023