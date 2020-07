(VIDEO) Ponosnog Raketu svladale emocije zbog kćeri Althee! Princezi priredio nešto uistinu nezaboravno!

View this post on Instagram

Mi sol, mi princesa, ¡hoy llegas a los 7 años! Este último año has cambiado mucho, has crecido, y has ido formando cada vez más tu personalidad, ¡que me encanta! Pues eres divertida, te gusta mucho reír y pasarlo bien. Siento orgullo de que seas mi hija, me has demostrado que con una sonrisa pueden cambiarse muchas cosas, y adoro cuando me cuentas tus historias, ¡la intensidad con la que vives todo es maravillosa! Disfruta de tu día, FELIZ CUMPLEAÑOS Princesa 👸🎂😍 #cumpleaños #althea #7años #princesa #orgullosopapá #teamo @raquel_mauri