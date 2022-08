(VIDEO) POLICIJA RAZOTKRILA HULIGANE KOJI SU DIVLJALI: U autobusu izdvojili 122 Hrvata, a evo tko je još bio uz Torcidu

Već smo pisali o incidentu koji je prethodio sudaru Hajduka u 3. pretkolu Konferencijske lige, naime pojedini navijači Hajduka izazvali su kaos u centru Guimaraesa na sjeveru Portugala.

Letjele su baklje i stolice po terasama kafića u centru tog grada, a uoči utakmice Vitorije i Hajduka u 3. pretkolu Konferencijske lige danas od 18 sati.

I dok je domaća navijačka skupina nezadovoljna reakcijom policije tražila i ostavku šefa, čini se da se ipak nešto radilo po pitanju tog incidenta, pa su izašla i prva priopćenja.

Tako je lokalna policija objavila da je nakon noćne potjere identificirala 154 navijača koji su sudjelovali u neredima. Potvrđeno je da su s navijačima Hajduka bili i navijači Benfice koji su u sjajnim odnosima sa splitskom Torcidom.

“Dobili smo prijavu da stotinjak navijača baca stolice i baklje. Izašli smo na teren i zaustavili autobuse kojima su navijači krenuli iz Guimaraesa za Porto. U autobusu smo identificirali 122 Hrvata, 23 Portugalca i 9 navijača drugih nacionalnosti”, piše u priopćenju policije.

Depois de causar desacatos em Guimarães, os adeptos do Hajduk Split, onde estarão também membros da claque No Name Boys, deslocou-se para o Porto.

O grupo foi intersetado pelas autoridades na VCI, junto ao nó de Paranhos. As imagens foram captadas há instantes pelo Porto Canal pic.twitter.com/WlHkfypXID

