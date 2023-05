(VIDEO) POGLEDAJTE VELIKO SLAVLJE NA POLJUDU! Ante Gotovina svjedočio povijesnoj tituli, čekali su ovo desetljećima

Autor: Ivor Krapac

Čekali su desetljećima, a ove večeri i dočekali – u Splitu se slavi naslov prvaka Hrvatske, vaterpolisti Jadrana okrunili su sjajnu finalnu seriju i s 11:8 u petoj utakmici protiv Juga AO došli do svoje povijesne prve titule u hrvatskom prvenstvu!

Bila je to napeta serija, odlučena u posljednjoj utakmici u bazenu na Poljudu, a u njoj je Jadran napravio odlučujući rezultatski bijeg odlaskom do 10:6 četiri minute do kraja.

Prije toga, Jadran je u ranoj fazi utakmice izgradio prednost, gosti iz Dubrovnika su se vraćali u igru, ali ipak se nisu uspjeli vratiti do kraja.





U dolasku do završne pobjede i proslave trofeja, splitsku momčad je s četiri gola vodio Rino Burić. Po dva gola imali su Marinić Kragić i Butić.

Goste iz Dubrovnika je s dva zabijena gola vodio Joković.

Jadran je proslavio svoj prvi naslov prvaka Hrvatske, a Jug je ostao na 17 titula. Na kraju, odluka je pala u posljednjoj utakmici nakon što su u ranije četiri slavile domaće momčadi.

Bila je to posebna večer u bazenu i na tribinama na splitskom Poljudu. Slavlju je svjedočio i general Ante Gotovina, uživajući u borbi za pobjedu i proslavi nakon završetka utakmice.

Na tribinama je gledajući pobjedu i slavlje splitskog kluba bio i Marko Livaja, koji će se sljedeće srijede u dresu Hajduka također boriti za trofej, protiv Šibenika na riječkoj Rujevici u finalu SuperSport Hrvatskog kupa.

Dio slavljeničkog raspoloženja nakon završetka posljednje utakmice videima je približio Dalmatinski portal.









Kako je slavlje izgledalo, pogledajte – ovdje.