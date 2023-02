(VIDEO) POGLEDAJTE TRENUTAK KAD JE LEGENDA DOTAKNULA POD! Ovim je potezom završio karijeru, ovaj ‘GOAT’ potez će se prepričavati

Otišao je ‘posljednji ruski car’, tako su ga neki zvali. Pisali smo o toj oproštajnoj borbi, o porazu, a sad se “seciraju” određeni detalji.

Jedan od onih koji će se pamtiti je i sami način oproštaja. Onako krvava, izrauban, ipak je napravio jedan zanimljiv potez. Naime, karijeru je završio simboličnim spuštanjem rukavica na pod kaveza.

Fedor Emelianenko završio je karijeru s 46 godina, a za svoj oproštaj nije izabrao “letvu”, kao što bi možda neki napravili, već jednog od onih malobrojnih od kojih je gubio.

Dakle, oprostio se teškim porazom u prvoj rundi u borbi za pojas prvaka teške kategorije protiv Ryana Badera (39), najboljeg teškaša u Bellatoru.

Nakon ove borbe uz 40 pobjeda ima sedam poraza, od čega mu je dva nanio samo Bader.

Fedor Emelianenko lays down his gloves surrounded by legends!

