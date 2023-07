(VIDEO) Pogledajte sudar Modrića i ‘najopakijeg’ na svijetu: Zaskočio našeg Luku na poslu

Luka Modrić nalazi se u Los Angelesu gdje se priprema za početak nove sezone sa svojim Real Madridom, a tamo je imao zanimljiv sudar s jednom zvijezdom.

Naime, bivši UFC-ov prvak Francis Ngannou odlučio je ovih dana posjetiti momčad Real Madrida. Tako su kamere zabilježile njegov susret s Lukom Modrićem, ali i još nekoliko poznatih nogometnih lica.

Za neke “najopakiji čovjek na svijetu”, što je titula koja se često veže uz vlasnika UFC-ovog teškaškog pojasa, istog onog kojeg je Ngannou napustio kada se razišao s UFC-om te potpisao za konkurenciju iz PFL-a, porazgovarao je u SAD-u s kapetanom Vatrenih.

Luka je u jednom trenutku Francisa upitao kada ga čeka nova borba na što mu je bivši suparnik Stipe Miočića, s kojim se borio dvaput (1:1), odgovorio da je datum 28. listopada. Tada je, podsjetimo, na rasporedu Ngannouov boksački meč sa svjetskim prvakom Tysonom Furyjem.

Evo kako je to izgledalo…

Francis Ngannou meeting the likes of Luka Modric and Vinicius Jr while visiting Real Madrid in their pre-season training today…

— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 22, 2023