(Video) Pogledajte snimku incidenta s Livajom: Intervenirala i policija, evo kako je sve počelo

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Trebao je to biti dan u kojem će naglasak biti na konačan Dalićev popis za Final Four Lige nacija, no nekako je u prvi plan isplivao – incident s Livajom u glavnoj ulozi.

Što se tu zapravo dogodilo? HNS je dakle otvorio vrata stadiona, bilo je tu i više od 1000 gledatelja, većinom roditelja s djecom.

Neki se čini se nisu mogli obuzdati po pitanju animoziteta na relaciji Rijeka – Split…





Mrlja na početak priprema

I tako je, pišu mediji čiji su izvjestitelji bili uz tribine, jedan čovjek počeo vrijeđati Livaju, što je trajalo neko vrijeme.

“Što se ne trudiš konjino, j…. ti majku Livaja”, rekao je jedan od navijača, a onda je puknuo film Livaji.

Reagirali su i zaštitari i policija…

“Pa što su došao ovdje da ovako vičeš”, uključio se Kovačić i Ćorluka.

Livaja je krenuo u napad:

“Što hoćeš!?”.









Onda je jedna lopta pogodila klinca u ruku, ispalo je da je taj klinac upravo jedan od onih očeva koji su digli galamu na Livaju.

Na kraju je Livaja ispao kriv i za stolice.

“Pogledajte stolice, dužni ste za štetu”, vikao je jedan i podsjećajući na štetu koju je Torcida napravila u finalu Kupa.









Burno je krenulo, na kraju je i Dalić razgovarao s Livajom, a sve je završilo s isprikama.

Snimku je objavio Dalmatinski portal i možete je pogledati – OVDJE.