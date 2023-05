(VIDEO) POGLEDAJTE SLAVLJE U NAPULJU, VIŠE OD TRI DESETLJEĆA SU OVO ČEKALI! Veliki klub osvojio naslov, na kraju pohoda i drama

Autor: Ivor Krapac

S velikom prednošću koju je izgradio pred svima u pratnji, Napoli je napokon prekinuo sušu u kojoj nije imao naslov prvaka Italije još od vremena Diega Maradone, s čekanjem koje je trajalo 33 godine. Toliko dugo trebalo je velikom klubu s talijanskog juga da se okruni najvrjednijim domaćim trofejem, a do cilja je došao remijem u 33. kolu Serie A, s gostujućih 1:1 protiv Udinesea.

Bila je to napeta završnica pohoda napuljskog kluba do trofeja. Udinese je zabio prvi, vodio je na poluvremenu, no u nastavku je Napoliju bod vrijedan proslave naslova osigurao njihov jaki strijelac Victor Osimhen golom za završnih 1:1 u 52. minuti.

Udinese je imao vodstvo zaslugom Slovenca Sandija Lovrića u 13. minuti, a nakon što se Napoli vratio i došao do boda koji im je bio silno vrijedan, počelo je veliko slavlje u Napulju, na tradicionalno vrućem talijanskom jugu.





Napoli after winning the title 🎇🔵🇮🇹 pic.twitter.com/vDItiDXpQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

Korak do trofeja, ispalo je da su dva kola odigrana proteklog vikenda i večeras donijela i dosta patnje za ove sezone dominantnu momčad u Italiji.

Napoli se u nedjelju nadao proslavi naslova kod kuće, no tada se dogodio neočekivani remi s 1:1 protiv Salernitane, a bilo je napeto i u Udinama.

Napuljska momčad na koncu je dostigla rezultatski zaostatak i ostvarila svoj cilj, a odmah je krenulo i veliko slavlje koje će trajati.









Pet kola do kraja, više nitko ne može doći ispred Napolija. Najbliži pratitelj ostao je Lazio, a Rimljani sada imaju 16 bodova zaostatka na svojoj drugoj poziciji.