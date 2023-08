(VIDEO) Pogledajte novu snimku tučnjave Boysa i Grka, ubrzo je nastao kaos na ulicama

Nastavlja se istraga navijačkog sukoba, u kojem je 29-godišnji Michalis Kacuris izgubio život. Kao što smo pisali, većina nasilnika koji su bili umiješani u ovaj incident već je u pritvoru, a očekuje se da će se uskoro pojaviti pred sucem kako bi se odlučilo hoće li biti zadržani u istražnom pritvoru.

U međuvremenu je objavljen još jedan video-snimak sukoba, koji je objavila češka internetska stranica Hooligans.cz, poznata po praćenju navijačkih nemira.

Na snimci se vidi grupa navijača AEK-a kako prvo stoji na mjestu, a potom bježi pred napadom navijača Dinama i Panathinaikosa.

Nakon nemira, više od 100 osoba je uhićeno, a grčka policija je, prema najnovijim informacijama, uspjela identificirati pet glavnih osumnjičenih za ubojstvo.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 11, 2023