(VIDEO) POGLEDAJTE NAPAD GAĆAMA NA NOGOMETAŠA: Kako da se čovjek brani od ovakvog bezobrazluka…

Autor: I.K.

Mario Balotelli, nekadašnji talijanski nogometni reprezentativac, poznat je po brojnim suludim pričama izvan terena, poput one da je svojedobno kao igrač Manchester Cityja sudjelovao u bacanju vatrometa koji je zamalo izazvao požar u njegovoj kući. Bilo je to prije više od 10 godina, u listopadu 2011., kada je bio 21-godišnjak, no danas, s puno više iskustva, i dalje se čini da nije još sasvim odrastao.

To pokazuje snimka koju je bivši talijanski reprezentativac objavio na Instagramu, a na njoj se vidi kako iz takta izbacuje Argentinca Matiasa Vargasa, svojeg suigrača u turskoj Adani Demirspor. Balotelli je na svojeg suigrača gaćama u lice, a koliko god se Vargas branio, njegov nestašni suigrač nije se dao u svojem mahanju gaćama u blizini hrane.

No puedo más con la amistad entre el Monito Vargas y Balotelli 😂 pic.twitter.com/xzmJel7pkC — Gorras CAVS (@GorrasCavs) December 19, 2021

Velika ljubav

‘Volim te jako puno, mali brate’, napisao je Balotelli uz video koji pokazuje što je smislio, ovog puta na račun suigrača.

Njih dvojica, inače, nisu zajedno tako dugo, no očito su dovoljno bliski da je 31-godišnji nestašni Mario osjetio kako može u napad gaćama.

U Turskoj od ljeta

Balotelli i Vargas stigli su u turski klub tijekom ljeta. Bivši talijanski reprezentativac je uoči početka sezone došao iz Monze, a 24-godišnji Argentinac je u Adani Demirspor na posudbi iz Espanyola. U klub iz Barcelone trebao bi se vratiti narednog ljeta.