(VIDEO) POGLEDAJTE LUDO SLAVLJE ČUDESNOG TUDORA! Kakva drama i luda pobjeda sjajnog hrvatskog trenera

Marseille nastavlja jurišati! Nogometaši s juga Francuske slavili su 3:2 u utakmici 24. kola francuskog prvenstva, a pamtit će se i ludo slavlje hrvatskog trenera…

Naime, do nove pobjede momčad Igora Tudora došla je preokretom poslije zaostatka iz treće minute, nakon što je povezala tri gola.

Drame nije nedostajalo, u trilerovskoj završnici primila je još jedan pogodak, no na kraju je slavila i stigla do nove pobjede i pet bodova zaostatka za vodećim Paris Saint-Germainom.

Utakmica? Domaćin je poveo već na startu utakmice golom Thijsa Dallinge i do kraja poluvremena držao to vodstvo.

U nastavku su nogometaši Marseillea okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Chancel Mbemba (52.), Cengiz Under (59.) i Nuno Tavares (78.). Tri minute prije kraja Ado Onaiwu je smanjio na 2:3 ugrozivši pobjedu OM-a, no Marseille je do kraja susreta sačuvao pogodak prednosti.

Ovom pobjedom Marseille se vratio na drugo mjesto, na kojem ima pet bodova manje u odnosu na prvog favorita prvenstva. Tu prednost PSG je zadržao u još dramatičnijoj utakmici protiv Lillea, u kojoj je do 87. minute gubio 2:3, a onda slavio 4:3 nakon što je Kylian Mbappe izjednačio, a Lionel Messi u 95. minuti pogodio iz slobodnog udarca za pobjedu.

Inače, tako luda utakmica zaslužila je i ludu proslavu pa je tako Tudor nakon posljednjeg sučevog zvižduka urlao od sreće i žestoko prodrmao jednog od članova svog stručnog stožera.

Zatim se slavlju pridružio i Tudorov prvi pomoćnik Hari Vukas te ostatak stožera.

I još nešto. Igor Tudor na klupi Olympique de Marseille ima 52 boda nakon 24 kola. Nikada u povijesti ovog kluba niti jedan trener nije imao toliko bodova u ovoj fazi sezone. Toliko o poslu kojeg hrvatski trener radi vodeći OM. Uz dojam da su prezentacije njegove momčadi još dojmljivije od rezultata.

“Bila je to teška utakmica protiv izvrsnog Toulousea. Ova pobjeda je tim vrednija. Rekao sam igračima na pauzi da ako želimo uzeti bodove moramo stisnuti suparnika. Toulouse je bio stvarno dobar. Morali smo snažno pritisnuti kako bismo napravili razliku, te iskoristiti pad u fizičkom režimu Toulousea”, kazao je Tudor nakon utakmice.

53 points after 24 games – it’s the most Marseille have had at this stage of the season….ever.

Igor Tudor was booed before his 1st league game remember 😁 pic.twitter.com/pIp5AUy3iG

— Mohammed Ali (@mohammedali_93) February 19, 2023