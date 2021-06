(VIDEO) POGLEDAJTE KOJI SU SHOW NAPRAVILI TALIJANI: Predstavljanje repke kao San Remo

Postoji predstavljanje reprezentacija, a onda postoji i talijansko predstavljanje reprezentacije koje naravno mora biti prožeto pjesmom i zabavom.

Tako su naši susjedi odlučili svoj povratak na veliku scenu malo “začiniti”, pa su u studio RAI-a pozvali reprezentaciju, pjevače, rappere i naravno od svega su napravili show.

Other national teams announce their squad in a simple press release. Italy has the Napoletano members of the squad stand and partake in this “fun” pic.twitter.com/JBrPLKf57z

— Francesco (@FRANCESCalciO_) June 1, 2021