(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO ZABIJA SIN BIVŠEG VATRENOG: Popularni Eduardo da Silva pohvalio se golovima svog sina

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Eduardo da Silva imao je sjajnu karijeru, no malo je nedostajalo da bude i svjetska, da se nije dogodila strašna ozljeda dok je nosio dres Arsenala. No to su daleka prošla vremena, a on je okrenut budućnosti…

Jako je ponosan na svog sina, 12-godišnjeg Matheusa da Silvu, a koji sjajno igra za mladi sastav Fluminensea. Putem društvenih mreža navijači su podijelili golove, a i Da Silva junior je na Instagramu objavio tri snimke.

Riječ je o golu i asistenciji protiv Fluminensea, te gol za pobjedu u zadnjoj minuti futsal utakmice.





Dudu je ponosan

Dakako, nije izostala niti emotivna reakcija bivšeg Vatrenog.

“Tatin ponos”, napisao je Eduardo.

Njegovih 29 golova itekako pamtimo, bio je i više nego uspješan “projekt”. Preko Dinama je došao i do Arsenala, a popularni Dudu igrao je i za Šahtar, Flamengo.