(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO ZABIJA NOVA HRVATSKA NADA (19): Kakva dva gola, a posebno će se vrtjeti ova ‘bomba’ Hrvata

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nastavlja sjajnu formu Igor Matanović. Taj je 19-godišnjak nedavno definitivno izabrao Hrvatsku kao svoju reprezentaciju, a sad je i “pomeo” Schalke.

Briljirao je u dresu St. Paulija kod lidera druge Bundeslige, Schalkea. Naime, zabio je dva komada, a onaj drugi posebno će se prepričavati. Nažalost, na kraju njegov klub nije slavio, jer je Schalke zabio tri i potvrdio čelnu poziciju.

Matanović? Prvi gol zabio je u 9. minuti, a drugog je dodao u 17. minuti. Domaći su potom preokrenuli i došli do pobjede s dva gola Simona Teroddea (47. i 71. minuta), odnosno jednim Zalazara u 78. minuti. Matanović je svojim golovima vodio St. Pauli prema vrhu, no sada će im put do Bundeslige biti jako težak.





Odlični golovi

A ovaj drugi gol posebna je priča. Primio je loptu na ulasku u kazneni prostor, otarasio se čak dvojice čuvara i zabio u suprotan kut domaćega gola. Rodom iz Hamburga, Matanović se nakon nastupa za Njemačku U-19 vrstu odlučio na nogometni “transfer” u hrvatske redove.

Inače, igrač je Eintrachta, hita ovosezonske euro-sezone koji ga je za ovu sezonu ostavio na posudbi u St. Pauliju.

Treba ovome svemu dodati i da je Matanović u razdoblju od 90. do 95. minute dobio dva žuta kartona pa je prije vremena morao napustiti igru. St. Pauli je dvoboj završio s devetoricom jer je prije našeg napadača van morao i suigrač mu Beifus u 81. minuti.

Tako će Schalke dakle kao prvak sigurno natrag među njemačke prvoligaše, a za drugo mjesto, ono koje također direktno vodi u Bundesligu i treće, ono za dodatne kvalifikacije “tući” će se HSV, Darnstadt i Werder, dok St. Pauli još u igri drži samo luda teorija i igra s gol-razlikom koja odlučuje o konačnom plasmanu.

