(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO SU POSTROJILI REBIĆA I EKIPU! Navijači totalno bijesni na svoje nogometaše

Milan je upao u krizu, to je evidentno. I navijači su odlučili malo “ozbiljnije” porazgovarati sa svojim zvijezdama, pa i sa Antom Rebićem…

Taj talijanski gigant prošle je sezone osvojio naslov prvaka nakon 11 godina čekanja, a ove sezone odveo je kultni klub do polufinala Lige prvaka, prvi put još od one legendarne 2007. godine.

No maštanja o krovu Europe naprasno su se urušila nakon 0:2 poraza od Intera, a da stvar bude gora, upitno je hoće li Milan sljedeće sezone uopće igrati u elitnom klupskom natjecanju obzirom na rezultate u ligi.

Naime, Spezia ga je senzacionalno srušila 2:0, zabijali su Wisniewski i Esposito za nevjerojatno važnu pobjedu domaćina u borbi za ostanak.

Dakako, to je izazvalo bijes navijača Milana. Nakon utakmice pozvali su ih ispred tribine i postrojili ih!

The Milan ultras were not happy with the players 😳 pic.twitter.com/5xJkeedknm

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 13, 2023