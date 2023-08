Već smo pisali o incidentu u Grčkoj, smrtnom slučaju, kao i o reakcijama susjednih medija, a sad “cure” i novi materijali koji otkrivaju kako je sve to zapravo izgledalo.

Tako se na društvenim mrežama širi video trenutka kada Boysi nesmetano ulaze u podzemnu. Grčka Gazzetta objavila je kako su Boysi neopaženo stigli pred AEK-ov stadion te objavila video Boysa s naslovom:

“Trenutak kada hrvatski huligani nesmetano ulaze u podzemnu.”

“Više od 150 Dinamovih huligana cestom je stiglo u Grčku i u koloni automobila krenulo prema Ateni. Na državnoj cesti Hrvate je uočilo osiguranje i stavili su ih pod diskretnu prismotru, no prema policijskim izvorima, čini se da su djelovali prema ranije organiziranom planu, jer su se po dolasku na Attiki Odos automobili razbježali. Veliki broj ih se zaputio do postaje ISAP Irini.”

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

