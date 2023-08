(VIDEO) Pogledajte kako se Jokić uništava alkoholom: Odbio Srbiju, sad se od boce ne odvaja

Nikola Jokić opet je šokirao svoje Srbe nakon što je odbio nastupati za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. U međuvremenu, snimljen je u dosta alkoholiziranom stanju, objavljene su najnovije snimke…

Slavni košarkaš odlučio je ne igrati Svjetsko prvenstvo i uzeti dužu pauzu, pa se tako sve češće nalaze snimke na društvenim mrežama gdje Nikola “dodaje gas” u svom opuštenom izdanju. Uhvaćen je kako na koncertu Cece Ražnatović zaustavlja i promet, a sad je otkriveno da je u tom trenutku bio u društvu svog suigrača, Aarona Gordona, koji je njegov gost u Somboru.

Na društvenim mrežama tako kruži snimka u kojoj se vidi kako je Jokić poludio zbog trubača, a vidi se i da je alkoholiziran, jer ga njegov suigrač u tim trenucima pridržava. Ta snimka je inače postala viralna i u SAD-u, ipak je jedan od junaka hita sezone, Denvera, koji se okitio naslovom…

Čini se da se Amerikancu svidjela Srbija, opustio se na “Jokićev način”, a koji je i dalje na udaru zbog svoje odluke. Doduše, ne razmišljaju baš svi tako na istoku…

Aaron Gordon is still in Serbia, apparently.pic.twitter.com/BSKJMBp1xr

— Harrison Wind (@HarrisonWind) August 27, 2023