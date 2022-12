(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO SE EMOTIVNI LOVREN RASPLAKAO NA SPOMEN OVE OSOBE! ‘Nikad se neću sramiti reći da sam za svoju Domovinu spreman’

Autor: Dnevno.hr

Dejan Lovren, suprotno svim očekivanjima nakon osvojene još jedne medalje za hrvatski nogomet, jedna je od najnapadanijih osoba u tjednu. Nema onog tko nije iskazao svoje mišljenje, čak i uvrede na račun čuvenog stopera. Priliku da stane u svoju obranu dobio je kod Bujice na Z1 televiziji, a gdje se dokatknuo raznih tema…

Što za njega znači odjenuti hrvatski dres, nije dvojio:

"Jedna riječ – ponos", rekao je i dodaje:





Govorio o ratu, emocije su bile jake

“Neviđeni je ponos predstavljati svoju državu na velikim natjecanjima, a prvi sam ga puta osjetio kad sam bio klinac i s U14 istrčao na teren igrajući za Hrvatsku. Nije bilo publike, al’ sam osjećao da predstavljam svoju državu i svoj narod!”

“Toliko smo propatili, a patimo još i danas kao narod, al’ kad puste himnu, ja se svaki puta naježim”, izjavio je gostujući u Bujici Z1 televizije.

“Prije utakmice slušam svoju glazbu i dođe mi suza na oko jer postanem emotivan. I sada, kad pričam o tome, puno mi to znači, a i drugi momci imaju sličan osjećaj k’o ja…”

Govorio je o pjesmama zbog kojih ga se proziva.

“Jedna od dražih mi je ‘Lijepa li si’. To si uvijek pustim prije utakmice, a najdraži mi je stih “za sve one, kojih nema…“ Tu ja “podivljam“ unutar sebe i kažem si; spreman sam!

Komentirao je i svoj odnos sa Zlatkom Dalićem:









Rat, teško djetinjstvo…

“On je čovjek koji ne zaboravlja od kuda potiče… U četiri pol godine vidio je tko sam i kakav sam, da nisam prevarant ni lažov. Iskreno, nekad su nam bili odnosi na li-la, to je tako u nogometu, al’ van terena je drugačije… Nađemo se u Novalji, popijemo piće… Ja pokazujem svoje emocije, on svoje, nekad se slažemo, a nekad ne. Sve u svemu, naš odnos je fantastičan. Ispoštovali smo jedan drugoga, dali smo jedan drugome riječ, zahvalan sam mu i neke mu stvari nikada neću zaboraviti.”

Teme o teškom djetinjstvu, nogometnim počecima, to je izazvalo reakciju, emotivnu reakciju kod Lovrena. Na pomen rodne Kraljeve Sutjeske i Lovrenovog djeda Joze, ponosni Hrvat rodom iz Bosne je zaplakao pred kamerama.

“Znam od kuda potječem, znam kroz što sam sve prošao i kroz što je on prošao,“ govorio je sa suzama u očima: “Bez njega bi mi bilo teško i možda nas par ne bi ni bilo! To je ’92. godina, kad su nas protjerali… Imao sam svega tri godine…“









Lovren je u ratu izgubio mnoge članove svoje obitelji, a i sam je kao dječačić jedva izvukao živu glavu…

“Nisam to očekivao, iskreno… Imam jako puno prijatelja i iz Karlovca koji su izgubili svoje očeve u ratu”, nastavio je tužno govoriti osvajač svjetske nogometne bronce.

Progovorio je o cenzuri i trenutku kad je zapjevao Thompsonovu ‘Lijepa li si’, a voditeljica ga je prekinula:

“Kad uzmemo mikrofone, mislimo pjevati do kraja, kako spada! Tu smo zbog naroda, htjeli smo pokazati tko smo i da smo tu s njima, jedan spoj, a ne da nas dave u koliko tko mora nešto pjevati i koliko ima minuta za nastup… To je bullshit! To je baš bullshit! Mi smo tamo, ljudi se smrzavaju po par sati s djecom, a oni sve po protokolu…

“Da se Vatrene pitalo, DJ na trgu bio bi Vida,“ otkrio je u šali Lovren: “Voditelj bi bio Šime Vrsaljko, al’ je bio zauzet! Šime bi bio odličan, al’ ak’ ga nije bilo tu, bio bih dobar i ja, zašto ne?!”

Problem s pjesmom

Usporedio je prekid pjesme ‘Lijepa li si’ na ovogodišnjem dočeku, s isključivanjem struje Modriću i Lovrenu 2018. godine, nakon povratka iz Rusije, kada su s Thompsonom zapjevali ‘Geni kameni’:

Šokantno! Al’ svejedno smo zapjevali! I to je poanta svega. Koliko god to smetalo manjini… Mi kad se skupimo, isto je s pjevanjem kao i na nogometnom terenu; kad jedan krene, svi krenu!

Prokomentirao je i privatnu feštu kod Marcela Brozovića u Velikoj Gorici, gdje se pjevala ‘Bojna Čavoglave’ i još neke Thompsonove pjesme:

“Što da sjedim na stolici i slušam violinu?! Osvojio sam broncu, ljudi moji!

“Nikada se neću sramiti reći da sam za svoju Domovinu spreman,“ rezolutan je Dejan Lovren: “Volim svoju Domovinu i nikada neću dopustiti da mi to netko brani!“

Spreman sam za svoju državu i uvijek ću biti spreman – još je jednom ponovio i odgovorio svim svojim kritičarima: – Zbog čega to ne bi smio govoriti?! Predstavljam svoju državu i svoj narod. Narod, čiji se glas možda i ne čuje… Ako ja nemam pravo govoriti u ime naroda, pa tko će?!

“Nikada nisam pozivao, niti ću pozivati na mržnju ili nasilje jer ja za to nisam, al’ da mi netko brani pjevati, to neću dopustiti,“ jasan je naš reprezentativac: “Ni sebi, ni ostalima. Igrači su pokazali što misle o tome!“

Dejan Lovren ne čita portale i novine koji ga napadaju, al’ informacije o napadima i ružnim tekstovima ipak dolaze do njega:

“Može ih samo biti sram! Neka ih bude sram, tužbe sam već pripremio. Nema tu oprosta. Tužit ću ih jednog po jednog,”

Opisao je i konflikt s pojedinim novinarima nakon utakmice s Brazilom, zbog kojeg ga je dio medija žestoko napao:

Đoković prvi čestitao

“Dao sam izjavu ruskim novinarima iz mog kluba Zenita. Pratili su svaku utakmicu i čestitali mi na pobjedama. Bili su presretni zato što sam osvojio broncu! Onda me neki drugi novinar pitao; Dejane, može izjava. Znači, nema čestitke, baš onako hladno… Okrenuo sam se i krenuo prema busu, a onda čuo podsmijeh! Smijanje na najjače. Oholo. Razmišljao sam dal’ da reagiram ili ne… Vratio sam se i pitao ih; Što se smijete?! Tko se smije? Vidio sam neku ženu, ona se prva prestala smijati. Kad sam ponovio pitanje, jedan od njih je odgovorio; Zašto nam ne daješ izjave? Bilo mi je jasno da se smiju zbog toga što nisam htio stati. Rekao sam; Sram vas može biti! Sram vas može biti jer vi niste sretni zbog nas! Stranci su više sretni nego vi! Bio sam još i pristojan…”

“Mislim da je smrad i dalje,“ rekao je Lovren o novinaru koji ga je provocirao: “Nemam tu što kriti! Ako se ne veseliš k’o Hrvat, a što si onda nego smrad?! Što onda pišeš? Što radiš u Hrvatskoj?!“

Govorio je i o podršci Đokoviću u vrijeme korone te zajedničkom protivljenju politici cijepljenja i lockdowna, zbog čega su ih obojicu neki mediji vrijeđali…

“Novak je čovjek na mjestu, drži do sebe i ne da se manipulirati niti ucjenjivati,” pohvalio je svog kolegu sportaša i napomenuo da bi isto rekao i za sebe:

“Ima slobodu reći što misli, nažalost, to se nekima ne sviđa jer to nije po njihovom planu… Uvijek ću biti za slobodu govora! Dopustite čovjeku da ima svoj izbor…”

“Novak je Srbin, da i čovjek mi je prvi čestitao na osvojenoj bronci!”

