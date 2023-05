(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE RAKITIĆ ODUŠEVIO NAVIJAČE! Opustio se Ivan, za njih imao samo jednu poruku

U Sevilli su već naviknuti na pobjede u Europskoj ligi, a s Ivanom Rakitićem u momčadi i ponovno u velikoj ulozi, klub iz Andaluzije na pragu je još jednog trofeja u tom natjecanju. Nekadašnji Vatreni i njegovi suigrači su s puno emocija proslavili pobjedu nad Juventusom nakon produžetaka, za ulazak u finale, a 35-godišnji Hrvat je svoje emocije najviše pokazao dok je došao do tribine s domaćim navijačima na sjevernoj strani stadiona Ramon Sanchez Pizjuan.

Jedan od navijača imao je mikrofon, dao ga je bivšem Vatrenom, a Rakitić je potom oduševio navijače porukom koju je imao za njih. Iskazao je zahvalnost za podršku tijekom napete borbe na terenu, a sve skupa je trajalo više od 120 minuta ako se uračuna i sudačka nadoknada.

“Ovo je za vas i za ovu momčad”, poručio je nekadašnji hrvatski reprezentativac Sevillinim navijačima. Jednog od njih počastio je i majicom za poklon nakon što je sa sebe skinuo dres.

Kako je proslava izgledala, pogledajte – ovdje.

Rakitić je igrao od početka do kraja utakmice, nije se štedio iako mu je ‘na leđima’ već 35 godina, a učinak na terenu pokazao je koliko puno znači Sevilli. Držao je konce igre u veznom redu, sveukupno s 80 točnih od 91 izvedena dodavanja i sa 124 dodira s loptom tijekom utakmice, a šest dodavanja vodilo je do izgledne situacije za zabijanje gola.

Veliku preciznost imao je u svim svojim dodavanjima, uključujući i duge lopte, s devet točnih od 12 izvedenih u tom segmentu igre. Po rejtingu Sofascorea za svoj nastup protiv Juventusa, zaslužio je visoku ocjenu 8,1.

O Rakitićevoj odličnoj večeri puno govori učinak tijekom 120 minuta na terenu. Hvale ga i navijači, a jedan od njih istaknuo je da je na sličnoj visokoj razini bio i protiv Manchester Uniteda u četvrtfinalu, ali i protiv drugih, ranije na putu njegove momčadi do finala.

“Uvijek će biti jedan od najpodcjenjenijih igrača ikad”, stoji u reakciji jednog nogometnog zaljubljenika na Twitteru.

Ivan Rakitić 🇭🇷. 35 years old leading his team to yet another Europa League Final. Had similar performances against Man United and others to get here. Will always be one the most underrated players ever 🕊️ pic.twitter.com/qIwRCQ0nEx

— ferd (@ferdichhh) May 18, 2023