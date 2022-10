(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE PREKRIŽENI VATRENI ZABIO U DRAMI: Postigao je gol, a zatim je i asistirao nakon velikog povratka…

Ante Rebić imao je dosta problema s ozljedama, ali kad je pošteđen tog zla, tad pokazuje koliko je opasan.

Upravo je bivši hrvatski reprezentativac postigao gol u 79. minuti utakmice 8. kola talijanske Serie A, u kojem je Milan bio gost kod Empolija.

Na najbolji mogući način odužio se treneru, jer ušao je tek “šačicu” minuta prije u utakmicu nakon dulje pauze zbog ozljede i to kao zamjena s klupe za Oliviera Girouda.

Na kraju je u dramatičnoj utakmici Milan stigao do tri boda uz slavlje 3:1.

Rafael Leao odlično mu je asistirao, a Hrvat nije imao problema da zatrese mrežu. Milan je prednost branio sve do druge minute sudačke nadoknade, kada je Nedim Bajrami zabio za 1:1. Uslijedila su još dva gola, oba u mreži domaćina.

Ante Rebic gives #ACMilan a crucial lead on his return from injury! ⚽pic.twitter.com/GQApOIdwTl

— SempreMilan 🏆 (@SempreMilanCom) October 1, 2022