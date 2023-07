(VIDEO) Pogledajte kako je Perišić zapalio Hrvate u Australiji, reagirao je na poziv iz Hajduka

Ivan Perišić definitivno je hit! Navijači Hajduka ga opsjedaju, traži se njegov povratak u Hrvatsku, u HNL, a “napad” je doživio i na početku australske turneje…

“Ivane, vrime je”, izjava je koja se ponavlja.

Isto mu je poručio i Mate Pavić nakon što je osvojio Wimbledon u mješovitim parovima, a sa sličnim povicima dočekan je i u Australiji u kojoj tradicionalno živi dosta Hrvata.

Naime, Tottenham se u Australiji priprema za novu sezonu, a Perišića je u Perthu dočekalo preko stotinu navijača hrvatske reprezentacije i Hajduka.

Došli su na tribine na trening, a nakon susreta im je prišao Perišić i potpisao stotine autograma.

Ivan Perišić a man of the people ✍️

The @spursofficial star stuck around to sign hundreds of autographs after an open training session in Perth. @thespursweb pic.twitter.com/LVzzSV02Q1

— KEEPUP (@keepupau) July 17, 2023