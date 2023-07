(VIDEO) Pogledajte kako je hrvatski hit-košarkaš oduševio u Americi: ‘Ostavio je sve na terenu’

Jedan od onih koji može zaboraviti na “slobodno ljeto” je i Luka Šamanić, koji odlično igra u ljetnoj NBA ligi.

Naime, upisao je odličan dojam za svoj Utah Jazz, bio je čak najbolji strijelac, te najbolji skakač utakmice. Ipak njegov učinak nije pomogao Jazzu da svlada Philadelphiju, utakmica je završila pobjedom 76ersa 104:94.

Inače, Utah je u utakmici imala prednost i od 14 poena razlike i vodstvo od početka susreta pa sve do kraja treće četvrtine. Potom je uslijedio preokret za pobjedu 76ersa, predvođenih Javonteom Smartom i Jadenom Springerom.

Hrvat? Šamanić je za Jazz odigrao nepunih 27 minuta i sa Smartom podijelio naslov najboljeg strijelca utakmice.

“Ostavio je sve što ima na parketu”, objavio je Jazz uz video njegovih poteza.

Luka left it all on the floor 💯

