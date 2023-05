(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE DANI OLMO SAM RAZBIO PROTIVNIKA! Bivši Dinamovac odigrao utakmicu karijere, kakav šou

Velika uzbuđenja i odličnu partiju Danija Olma vidjeli smo sinoć u polufinalu njemačkog Kupa, u kojem su se sastali RB Leipzig i Freiburg, a gosti su na kraju slavili s visokih 5:1 i osigurali finale.

Najbolji na terenu za goste iz Leipzga bio je Dani Olmo, koji je u visoku pobjedu svog kuba ugradio jedan gol i čak tri asistencije za pogodak.

Dani je načeo Freiburg već u 13 minuti, da bi samo minutu kasnije dodao za 2:0 Henrichsu, a do kraja poluvremena dodao je još dvije asistencije Szoboszlai i Nkunku.

🇪🇸💥 Dani Olmo (24) was on fire tonight in the DFB Pokal semi-final! 3 assists + 1 goal in just 61 mins of football. pic.twitter.com/EaBppUyq7a

