(VIDEO) Pogledajte kako je boksač nanizao šestoricu u restoranu: Pokušali su ga opljačkati, ali nisu znali s kime imaju posla

Nevjerojatni prizori viđeni su u jednom restoranu brze prehrane u Rumunjskoj. U glavnoj ulozi bio je neimenovani boksač, a koji se tijekom svađe obračunao sa šestoricom muškaraca. Nažalost svemu su svjedočile i preplašene radnice restorana…

Čini se da je neimenovani boksač bio meta jedne sumnjive grupice muškaraca s kojom se nakon nekog vremena i obračunao. Došlo je do natezanja, jer činilo se, barem tako pišu mediji, da su ga pokušali opljačkati.

I na kraju im to nije bilo pametno. Iako ih je bilo šest, redom su padali i na kraju se boksač spasio.

Njegovo ime mediji nisu otkrili, ali sudeći prema snimcima, znao je što radi, trenira boksa.

Prvo je u samom objektu naredao nekoliko njih, a sukob je nastavljen i ispred restorama gdje je navodno završio posao s preostalom grupicom.

Six man down! Amateur Boxer Takes on Gang of Pickpockets at Romanian Fast-Food Restaurant #boxing #streetight pic.twitter.com/WV3ImD8ugG

