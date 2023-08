(VIDEO) Pogledajte kakav je posao dobila kći Luke Modrića, ovo je baš neke iznenadilo

Luka Modrić možda nije najzadovoljniji ove sezone svojom minutažom, ali njegova kći itekako može biti zadovoljna “transferom”.

Naime, jedna snimka itekako je osvojila društvene mreže. U prvom planu je i mladi turski ofenzivni veznjak Arda Güler, koji je izazvao veliko zanimanje ovoljetnim transferom iz Fenerbahçea u Real Madrid.

Trenutačno je Güler lakše ozlijeđen, a njegov povratak na travnjak očekuje se uskoro. U međuvremenu mu u procesu oporavka pomaže ni manje ni više nego – kćerka Luke Modrića!

‘Nova trenerica‘, napisao je Arda Güler uz video kojeg je objavio u Instagram Storyju, a na kojem mu loptu prilikom izvođenja jedne vježbe dodaje Lukina starija kći Ema.

