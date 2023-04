(VIDEO) POGLEDAJTE GOLOVE KOJIMA JE SRUŠEN MILAN! Evo što kažu mladi heroji Hajduka

Hajduk je ostvario povijesni uspjeh plasiravši se u finale Lige prvaka mladih, nakon što je u odličnoj utakmici srušio veliki AC Milan s 3:1 u Ženevi i tako donio veliko veselje svojim navijačima, koji su, kao i igrači, zadivili Europu.

Golobradi mladići odigrali su jednu pametnu utakmicu, koju je odlično vodio Marijan Budimir, a uz strijelce Jeru Vrcića, Rokasa Pukštasa i Šimuna Hrgovića, kod Hajduka istakli su se svi, od Buljana na golu, Vuškovića do igrača utakmice Roka Brajkovića.

Tako je Hajduk izborio finale protiv nizozemskog AZ Alkmaara, koje je na raspored u ponedjeljak od 18 sati, a ovo je povijesna prilika, jer se ipak Milan, Borussija i City čine se ipak malo jačim protivnicima od Nizozemaca, koji su nakon 2:2 protiv Sportinga na penale ušli u finale.

Big shoutout to the supporters who showed up and fed these youngsters the energy they needed to get the job done. pic.twitter.com/5yhubMHJ0o

Hajduk take out Milan 3-1, and it’s onto the final.

Veliko slavlje

Tako su nakon utakmice izjave prvo dali strijelci za Hajduk i trener Budimir.

“Mislim da smo malo fizički pali u početku, ali trener nam je dao upute i digli smo se u drugom poluvremenu. Istaknuo bi Roka Brajkovića koji je napravio najveći dio posla i uposlio me na drugoj stativi. Ne mogu još ni razmišljati što nas očekuje u finalu još mi se dojmovi nisu slegli”, rekao je strijelac prvog pogotka Vrcić, čiji gol pogledajte OVDJE.

THEY HAVE DONE IT, HAJDUK’S U19s ARE IN THE YOUTH LEAGUE FINAL!

THOSE WHO CAME TO GENEVA WITNESSED HISTORY AS A CROATIAN TEAM FINALLY MAKES A EUROPEAN FINAL.









THEY HAVE BEATEN MANCHESTER CITY, BORUSSIA DORTMUND AND MILAN ON THEIR WAY TO THE FINAL IN WHICH THEY WILL FACE AZ! 🚨 pic.twitter.com/8vK08k9S3V

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) April 21, 2023